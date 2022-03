Für Samstag, 26. März, lädt die Stadt Germersheim wieder zur Aktion „Saubere Landschaft“ ein. Hierzu werden alle Schulen, Vereine, Vereinigungen, Gewerbebetriebe und Institutionen, aber auch alle umweltbewussten Bürgerinnen und Bürger zur Mithilfe aufgerufen. Anmeldung erbeten bei: Jacqueline Zimmer, Telefon 07274 960-282 oder per E-Mail an Jacqueline.Zimmer@germersheim.eu. Mit dieser Aktion soll in der Stadt Germersheim und auch im gesamten Landkreis die Landschaft von Müll und Unrat gereinigt werden. Der in Plastiksäcken eingesammelte und am Straßenrand bereitgestellte Abfall wird sodann von Fahrzeugen eingesammelt und entsorgt. Treffpunkt Germersheim ist der städtische Betriebshof, Waldstraße 5, Treffpunkt in Sondernheim ist der Schwester-Quentina-Platz. Es gelten die aktuellen Corona-Verordnungen. An den jeweiligen Treffpunkten werden zur Beginn der Aktion die Abfallsäcke ausgegeben. Für Verpflegung ist gesorgt.