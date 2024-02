Kaum wird es im Frühling wärmer und feuchter, wandern wieder Kröten, Frösche und Molche aus ihren Winterquartieren im Wald in tiefere Laichgewässer zur Eiablage. Oft überqueren sie dabei Straßen, deshalb müssen sie vor dem Überfahren gerettet werden. Der Naturschutzverband Südpfalz (NVS-OG Kandel) betreut seit vielen Jahren einen Krötenzaun beim alten Sägewerk in Hagenbach. Dafür werden Helfer gesucht. Interessierte melden sich bitte bei der Organisatorin Christine Schneider, E-Mail an christine_schneider69@web.de.