Ein Keller hat am Mittwochmorgen in der Gartenstraße in Hördt gebrannt. Gegen 6.45 Uhr ging der Alarm ein, alle vier Wehren der Verbandsgemeinde rückten mit mehreren Fahrzeugen aus. Das Feuer war schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Ursache war nach ersten Erkenntnissen ein Defekt an der Heizungsanlage.