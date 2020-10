Heinz Pollini ist neuer Außenstellenleiter des Weißen Rings für den Bereich Südpfalz. Bei einer Feierstunde wurde er am Mittwochabend im Leimersheimer Bürgerhaus vom Landesvorsitzenden Werner Keggenhoff in sein Amt eingeführt. Pollini will Opfern von Kriminalstraftaten eine Stimme geben. Nur zu oft habe er die Opfer einer Straftat im „Regen stehen gelassen, während wir uns um die Täter gekümmert haben“, sagte der Polizeihauptkommissar. Schon bei einer Festnahme werde der Täter auf seine Rechte hingewiesen, ihm bei Bedarf ein Anwalt verschafft. Er appellierte an die Anwesenden den Weißen Ring, ein Verein der Opfern von Straftaten und Gewalt hilft, zu unterstützen. Kontakt: Opfer-Telefon 116006 oder www.weisser-ring.de.