Der Heimatverein Hatzenbühl feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Zum Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten veranstaltet der Verein am Samstag, 27. April, um 19 Uhr im Bürgerhaus einen unterhaltsamen und bunten Jubiläumsabend. Laut Programm soll an diesem Abend das erste Vierteljahrhundert des Vereins anhand von Liedern, Filmen und einer Rätselrunde aufgerollt werden. Am Jubiläumsabend ist auch die Jubiläumsschrift „25 Jahre Heimatverein e.V.“ erhältlich. Für Essen und Trinken wird auch gesorgt sein. Dritter Akt im Geburtstagsjahr sind Theaterabende Mitte November. Der Hatzenbühler Norbert Werling hat „Szenen aus dem Dorf“ aufgeschrieben, diese werden zusammen mit der Theatergruppe Schischiphusch aufgeführt.