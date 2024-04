Der Heimatverein Fokus Maximiliansau plant in diesem Jahr eine Ausstellung mit dem Thema „Früher und heute“. Diese soll bei der Pfortzer Kerwe am letzten August-Wochenende stattfinden. Bei der Jahreshauptversammlung kündigte der Vorsitzende Stefan Eck zudem zwei Erzählabende an. Am Freitag, 26. April, ist das Thema die Geschichte des Musikvereins Harmonie. Am Freitag, 31. Mai, ist ein Foto-Vortrag über die letzten Jahre der DLW-Gebäude geplant. Ideen sind viele vorhanden, so kann sich Eck auch neue Führungen im und um den Ort vorstellen. Die Mitgliederzahl des Vereins liegt aktuell bei 63 und ist damit auf dem Höchststand seit Bestehen. Zum Jahreswechsel waren es noch 59 Mitglieder. Das Fotoarchiv wächst weiter und umfasst rund 6000 Bilder. Vor allem digital kommen Neue hinzu, auch durch die Aktivität auf den Social-Media-Plattformen. Auf Instagram hat der Verein 320 Follower, auf Facebook über 700. Der Vereinsausflug soll im September nach Seltz im Elsass führen.