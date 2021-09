Nicht online und auch nicht weit entfernt einkaufen sollen die Bürger, wenn es nach dem Willen der Industrie- und Handelskammer (IHK) der Pfalz geht. Vielmehr sollen die Leute ihr Geld in der Region ausgeben – Heimatshoppen also. Ziel der am Wochenende startenden Aktion ist laut IHK, auf die Einkaufsmöglichkeiten vor Ort hinzuweisen und den innerörtlichen Handel zu stärken. Dieses Mal seien südpfalzweit 160 Unternehmen aus acht Orten dabei, die mit besonderen Aktionen um Aufmerksamkeit werben. Im Kreis Germersheim sind es Bellheim, Germersheim, Kandel und Wörth sowie Ottersheim. Ausführlicher Bericht.