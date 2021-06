Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie wird nun auch die zweite Schlossbeleuchtung am 10. Juli 2021 abgesagt. Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner, Bürgermeister Wolfgang Erichson und Heidelberg Marketing-Geschäftsführer Mathias Schiemer haben übereinstimmend beschlossen, das Großevent im Juli nicht stattfinden zu lassen. „Nach langer Abwägung haben wir schweren Herzens entschieden, auch im Juli keine Schlossbeleuchtung durchzuführen. Ein coronakonformes Sicherheitskonzept wie bei geschlossenen Veranstaltungen ist bei den Schlossbeleuchtungen, zu denen sich Zehntausende Besucherinnen und Besucher weitgehend unkontrolliert auf engem Raum wie der Neckarwiese treffen, nicht umzusetzen“, erläutert Mathias Schiemer. Wann genau die Schlossbeleuchtungen in diesem Jahr nachgeholt werden, steht noch nicht fest und ist von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens abhängig. „Wir werden aber noch wunderschöne Feuerwerke in diesem Jahr sehen“, verspricht Mathias Schiemer abschließend.