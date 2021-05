Am Dienstagabend brannte in Karlsruhe-Oberreut in der Otto-Wels-Straße eine Maisonette-Wohnung. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von zirka 200.000 Euro und die Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte die Bewohnerin kurz nach 22 Uhr in einer Pfanne Fett zum Frittieren erhitzen. Aus ungeklärter Ursache entzündete sich das Fett. Die Flammen griffen schlagartig auf die Einbauküche und dann auf die ganze Wohnung über. Die Bewohnerin konnte mit ihren drei Kindern unverletzt aus der Wohnung flüchten, ebenso die anderen Bewohner des Wohnhauses. Die Feuerwehr, die mit 38 Mann im Einsatz war, konnte der Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Anwohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Bewohner der ausgebrannten Wohnung wurden durch die Stadt Karlsruhe in einer Notunterkunft untergebracht.