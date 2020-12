Er sei in der Kreistagssitzung am Montag irritiert gewesen über den Vorschlag, der Kreis solle die 10 Millionen Euro Schulden, die er bei der Stadt Wörth habe, zurückzahlen, damit Wörth sein Hallenbad sanieren kann, schreibt der Wörther Bürger Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) am Dienstag in einer Stellungnahme. „Das mit den 10 Millionen ist kompletter Unfug.“

Es habe nie einen Geldverleih von der Stadt an den Kreis gegeben. Das sei mal eine Idee gewesen, die aber nie umgesetzt worden sei, weil der Kreis das nicht wollte. Dagegen habe es eine 10,6 Millionen-Zahlung der Stadt für die Sanierung der IGS gegeben – dieses Geld, der vorgestreckte Wörther Anteil an der Sanierung – sei jedoch zweckgebunden für die Sanierung. Davon werde höchstens etwas zurückerstattet, wenn der Bau überraschenderweise deutlich günstiger wird. Nitsche: „Teurer für Wörth wird’s nicht, denn die Zahlung ist gedeckelt.“