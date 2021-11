Durch unsachgemäße Entsorgung der Feuerasche kam es nach Polizeiangaben am Samstagvormittag gegen 11.40 Uhr in Schwegenheim zum Feuerwehreinsatz. Nach einer Familienfeier am Freitag in der Rottstraße wurde am nächsten Morgen die Glutasche aus einer Feuerschale in der Mülltonne entsorgt. Die Mülltonne geriet in Brand und entflammte einen hölzernen Sichtschutz und daneben gelagertes Brennholz. Bevor das Feuer auf Nachbaranwesen übergreifen und größeren Schaden anrichten konnte, wurde es durch die Feuerwehr Schwegenheim unter Kontrolle gebracht und gelöscht.