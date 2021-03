In der Nacht zum Sonntag wurden in der Jakob-Kirnberger-Straße in Leimersheim von bislang unbekannten Täter die Heckscheiben zweier Autos eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1600 Euro, teilte die Polizei mit. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07274 9580 zu melden oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.