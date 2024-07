Unbekannte haben am Dienstag, 16. Juli, in der Sandstraße die Heckscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen. Nach Polizeiangaben stahlen sie einen gut sichtbaren Laptop von der Rückbank. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.