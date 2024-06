Ein unbekannter Täter hat die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen, das auf einem Parkplatz an der Rheinbrückenstraße in Germersheim abgestellt war. Die Tat muss sich am Dienstag zwischen 5.30 und 14.50 Uhr ereignet haben. Die Polizei geht aktuell von einer Sachbeschädigung und nicht von einem Einbruch in das Fahrzeug aus. Zeugen die Angaben zur Tat oder den tatbeteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen