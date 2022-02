Damit eine neue Fußgängerbrücke über den Michelsbach im Bereich des künftigen Neubaugebietes Brühl errichtet werden kann, müssen jetzt in der brutfreien Zeit Hecken und Sträucher zurückgeschnitten werden. Die Brücke wird voraussichtlich etwa 100.000 Euro kosten. Die Verbandsgemeindeverwaltung rechnet von einem groben Zeitkorridor für das Ausschreiben der Arbeiten für die Brücke, die Auftragsvergabe und das Bauende von Mai bis Oktober. Nach Abschluss sämtlicher Arbeiten werden die betroffenen Flächen nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung wieder bepflanzt.

Darüber hinaus soll in den Weg in Richtung der neuen Brücke später eine zentrale Entwässerungsleitung für das Neubaugebiet verlegt werden. Durch die Bündelung der Arbeiten müssen keine weiteren Leitungen im Norden des Gebietes in Richtung des angrenzenden Gewässers verlegt werden. Mindestens eine Leitung kann nach Angaben der Verwaltung so eingespart werden. Ebenso werden die Eingriffe in die Natur auf ein Minimum reduziert, heißt es seitens der Verwaltung. Die Schnittarbeiten werden voraussichtlich ab dieser Woche erfolgen.