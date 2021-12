Die Hebeanlage im Strandhaus am Baggersee ist kaputt. Die Gemeinde kostet das rund 30.000 Euro.

Über 30 Jahre lang pumpte die Hebeanlage das dort entstandene Abwasser in die Kanalisation in der Ludwigstraße. Ohne diese Hebeanlage wäre das Zuleiten des gebrauchten Wassers aus den Sanitärräumen, der Küche im Vereinsheim und aus dem Kiosk in den Abwassersammler nicht möglich, denn die Ludwigstraße liegt deutlich höher als das Strandhaus im Tiefgestade. Die Anlage ist nicht mehr zu reparieren. Deshalb stimmte der Rat dafür, eine neue Anlage zum Preis von rund 30.300 Euro anzuschaffen. Die beauftragte Firma wird die neue Hebeanlage auch warten.

Erneut fand ein Wechsel im Gemeinderat statt: Barbara Ochsenreither, langjähriges Mitglied der CDU-Fraktion, gab aus gesundheitlichen Gründen ihr Mandat ab. Für sie rückt Ralf Seither nach, der in der Sitzung von Ortsbürgermeisterin Sabine Baumann verpflichtet wurde.