„Aus jedem Fehler gewinnt man neue Erkenntnisse“, sagt Fabian Schwarz, einer der beiden Geschäftsführer von HC Kunststoffwerk GmbH. Diese Einstellung hat dazu geführt, dass das Unternehmen seit Freitagabend zu den Top 100 zählt, den innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstands. Mentor des Wettbewerbs, der in die 27. Runde geht, ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Er gratuliert den Unternehmen per Videobotschaft, da die geplante Preisverleihung wegen der Corona-Pandemie ausfällt. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckte das Unternehmen in der Größenklasse A (bis 50 Mitarbeiter) besonders in den Kategorien „Innovative Prozesse und Organisation“ und „Innovationserfolg“. Die HC-Kunststoffwerk GmbH stellt Wasserablaufschläuche her, die in jedem Auto eingebaut sind. Gefertigt werden die gerade oder gebogen Schläuche, die extrudiert, gespritzt oder vorgeformt, dabei extrem hitzebeständig oder kälteresistent sind im Werk in Rülzheim. Im hausinternen Technologielabor werden von den Ingenieuren und Technikern die innovativen Produkte entwickelt. Rund 90 Prozent des Umsatzes macht für das ausgezeichnete Unternehmen die Autoindustrie aus. Die Geschäftsführer Fabian Schwarz und Hardy Weisenburger sagen, dass der Erfolg nur durch das Engagement des ganzen Teams möglich ist.