Beim Einfahren in eine Engstelle in der Hauptstraße in Westheim dürfte eine 16-jährige Radladerfahrerin zunächst an einem geparkten Pkw hängen geblieben sein, bevor sie mit einem weiteren entgegenkommenden Pkw kollidierte und schließlich an einer Hauswand zum Stehen kam, teilt die Polizei mit. Da die 16-jährige Radladerfahrerin bei der Unfallaufnahme über Rückenschmerzen klagte, wurde sie vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von zirka 10.000 Euro.