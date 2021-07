Noch unbekannte Täter besprühten in der Nacht zum Mittwoch die Wand eines Anwesens in der Jahnstraße in Bellheim mit schwarzer Farbe. Der Sachschaden wird laut Polizeibericht auf 500 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim melden, Telefon 07274 9580, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.