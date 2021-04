Am Donnerstagnachmittag beschmierten bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr eine Hauswand in der August-Keiler-Straße in Germersheim vermutlich mit Kugeln des sogenannten „Bubble Teas“. Es handelt sich dabei um ein Getränk aus Kügelchen mit einer flüssigen Füllung, die beim Zerbeißen platzen. Den entstandene Schaden schätzt die Polizei laut Mitteilung vom Samstag auf etwa 1500 Euro. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.