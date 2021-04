In der Nacht vom auf Freitag kam es zu einer Unfallflucht in der Klosterstraße/Ecke Gartenstraße in Hördt. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß laut Polizei vermutlich beim Rangieren gegen eine Hauswand und fuhr anschließend davon. An der Hausfassade entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Laut den Fahrzeugteilen, die am Tatort zurück blieben, handelt es sich um einen Mercedes-Benz, vermutlich um einen Kleintransporter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Germersheim und der Telefonnummer 07274 9580 entgegen.