Zwischen Donnerstag 30. Dezember, 12 Uhr, und Mittwoch, 5. Januar, 9 Uhr, sprühten unbekannte Täter mit Sprühfarbe den Schriftzug „Paffi“ an eine Umfriedungsmauer eines Wohnanwesens in der Willi-Gutting-Straße in Sondernheim. Hierdurch entstand nach Mitteilung der Polizei ein Sachschaden von schätzungsweise 200 Euro. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise zu der Tat oder den Tätern an die Polizei Germersheim, Telefon 07274 9580, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.