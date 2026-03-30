Dass im Etat der Stadt aus einem dicken Minus ein Plus geworden ist, sollte eigentlich alle freuen. Die Verabschiedung des Nachtragshaushalts war dennoch nicht einstimmig.

Anfang des Jahres wurde die im September erlassene Haushaltssperre verlängert. Nun wird sie aufgehoben, nachdem der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung den Nachtragshaushalt 2026 verabschiedet hat. Grund sind dank einer rigorosen Sparpolitik verbesserte Zahlen: Statt eines zunächst erwarteten Defizits von rund 4,8 Millionen Euro wird nun ein Plus von über 4 Millionen Euro erwartet. Dass die SPD dem Zahlenwerk geschlossen die Zustimmung verweigerte, lag daran, dass die Sozialdemokraten mit ihren 4 ergänzenden Anträgen scheiterten. Erfolgreich waren dagegen die Grünen: Ihr Antrag zur Erstellung eines Nutzungskonzepts für den Bürgerpark wurde bei 3 Enthaltungen einstimmig angenommen.

Besonders lange wurde über eine im Haushalt eingeplante mögliche Veräußerung des Gebäudes in der Königsberger Straße in Maximiliansau diskutiert, in dem neben drei Wohnungen auch der Jugendtreff untergebracht ist. Dieser wird nach einer im Dezember vom Stadtrat getroffenen Entscheidung geschlossen. Wohnraum sei knapp und werde noch knapper, deshalb sei es ein Fehler, das Gebäude zu verkaufen, meinte SPD-Fraktionsvorsitzender Mario Daum. „Wer heute Wohnraum verkauft, muss morgen teuren privaten Wohnraum anmieten“, so Daum. Außerdem seien die als Erlös eingeplanten 350.000 Euro kein nachhaltiger Beitrag zur Haushaltskonsolidierung, zumal auch ohne diesen Verkauf ein Jahresüberschuss von 3,9 Millionen Euro eingeplant sei.

Wie viel ist der Jugendtreff wert?

Bürgermeister Steffen Weiß (FWG) erinnerte daran, dass der Jugendtreff auf der vom Stadtrat beschossenen Liste zur Konsolidierung des Haushalts stehe. Außerdem sei ein möglicher Verkauf eine Anregung des Rechnungshofs. Aber es gehe an dieser Stelle gar nicht um eine Veräußerung des Gebäudes, „damit müsste sich der Rat dann zu gegebener Zeit beschäftigen“, so Weiß. Vielmehr gehe es darum, ein Wertgutachten in Auftrag zu geben, damit man erst einmal wisse, was man für das Gebäude verlangen könne. Büroleiter Tobias Simon wies daraufhin, dass es sich bei den 350.000 Euro um den Buchwert handele, der Verkaufswert werde auf 690.000 Euro geschätzt. „Aber das ist eine Schätzung, durch das Gutachten wollen wir erfahren, was das Haus wirklich wert ist“, sagte Simon. Bei 9 Ja-Stimmen von der SPD wurde der Antrag abgelehnt.

In einer der nächste Sitzungen des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen sollen die Pläne für die Sanierung des Bavaria-Clubhauses vorgestellt werden. Foto: Jörg Petri

Beim zweiten Antrag ging es um die Sanierung des Bavaria-Clubhauses, ein seit Langem heiß diskutiertes Thema. Die SPD forderte, die im Doppelhaushalt für die Sanierung vorgesehenen 210.000 Euro nicht zu streichen. Auch dieser Antrag wurde bei 9 Ja-Stimmen und einer Enthaltung mehrheitlich abgelehnt. Was aber nicht heißt, dass es beim Clubhaus der Fußballer, in dem vor allem der Zustand der Sanitärräume besorgniserregend ist, nicht weitergeht. Die SPD hatte vor Tagen schon eine Anfrage nach dem Planungsstand für die Sanierung beziehungsweise dem Neubau des Umkleide- und Duschbereichs des Clubhauses gestellt. Im April vergangenen Jahres hatte der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen die Verwaltung damit beauftragt, „die Planung mit Zielrichtung modulare Bauweise voranzutreiben“. Damals war über die Aufstellung von Dusch- und Umkleidecontainern diskutiert worden. Man habe einen Architekten mit der Planung beauftragt, so Weiß. Die Pläne seien auch schon fertig gewesen und hätten Ende September im Ausschuss präsentiert werden sollen. „Dann kam die Haushaltssperre und wir haben das Thema von der Tagesordnung genommen“, sagte Weiß. Nachdem die Haushaltssperre aufgehoben worden sei, werde man Kontakt zu dem Architekten aufnehmen, „und dann kann die Planung in einer der nächsten Sitzungen vorgestellt werden“, kündigte Weiß an.

Altort-Sanierung in der Warteschleife

Keine Zustimmung fand auch der SPD-Antrag auf Übertragung von 7500 Euro für Ersatzbeschaffungen in den städtischen Turnhallen in das laufende Jahr; 2025 war das Geld nicht ausgegeben worden. Und auch die Aufnahme von 50.000 Euro in den Ergebnishaushalt für die Planung des Ausbaus von einigen Straßen im Altort fand keine Zustimmung. Wörths Ortsvorsteher Helmut Wesper (SPD) forderte, die Sache voranzutreiben, „denn wenn wir erst 2028, 2029 oder 2030 beginnen, dann schaffen wir es nicht“. Das Förderprogramm für den Altort ist Teil des Bund-Länder-Programms „Wachstum und nachhaltige Entwicklung – Nachhaltige Stadt“. Die Sanierung muss bis 2035 abgeschlossen sein, Fördergelder können bis 2030 beantragt werden. „Solange wir nicht wissen, wo die Leitungen des Fernwärmenetzes verlaufen werden, ist es sehr riskant dort Straßen auszubauen“, meinte CDU-Fraktionsvorsitzender Jürgen Weber: „Wir machen die Straßen für viel Geld neu, um sie dann zwei Jahre später wieder aufzureißen, das macht keinen Sinn.“ Durch das geplante Geothermie-Werk sollen Wörth und Maximiliansau mit Wärme versorgt werden, dafür muss das Netz ausgebaut werden.

Der Nachtragshaushalt wurde schließlich mit 20 Ja-Stimmen bei 9 Nein-Stimmen aus den Reihen der SPD verabschiedet.