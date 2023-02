Die Generalsanierung der Fuchsbach-Grundschule, der Ausbau und die Entwässerung der Bahnhofstraße-Nord, der Ankauf von Grundstücken im künftigen Neubaugebiet „Rechts vom Germersheimer Weg“. Diese und weitere für 2023 und 2024 geplante Projekte können in Angriff genommen werden. Der Ortsgemeinderat Zeiskam hat dafür jetzt den Weg grundsätzlich freigemacht und den Doppelhaushalt 2023/24 bei einer Gegenstimme von Gerhard Frey (fraktionslos) beschlossen. Die einzelnen Vorhaben und die Aufnahme dafür benötigter Kredite bedürfen natürlich weiterer Ratsbeschlüsse. Tätigt die Kommune alle geplanten Investitionen, benötigt sie Kredite von 459.000 (906.000) Euro, also 1,365 Millionen Euro in den nächsten beiden Jahren Der Haupt- und Finanzausschuss hatte den Etat detailliert vorberaten und dem Rat einstimmig empfohlen, dem Zahlenwerk zuzustimmen.