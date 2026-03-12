Sie droht zu einer „unendlichen Geschichte“ zu werden: die Abstimmung über die Entlastung der zuständigen Personen und Institutionen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024.

Schon mehrfach wurde in den Sitzungen des Ortsgemeinderates Neupotz über die Abstimmung diskutiert, mit der die Verwaltung sowie der Bürgermeister und die Beigeordneten von Orts- und Verbandsgemeinde entlastet werden sollen. Auch die Kreisverwaltung ist seit einiger Zeit in die Klärung einbezogen. Bei der jüngsten Sitzung nun ging es um eine Begründung, die von der Kreisverwaltung für die Nicht-Entlastung gefordert worden war.

Im Jahr 2023 gab es in der gemeindeeigenen Wohnanlage Tuchbleiche einen Wasserschaden, dessen versicherungsrechtliche Klärung bis heute aussteht. Es geht um Beträge in Höhe von 920 Euro im Jahr 2023 und um weitere 23.500 Euro für 2024. Der Ortsgemeinderat sei damals nicht informiert oder eingebunden worden, hieß es in einer vorangegangenen Sitzung. Jetzt verlange man aber Aufklärung, wer die Kosten zu tragen habe. Wörtlich heißt es im Textvorschlag für die Begründung der Ablehnung: „Die Frage der Haftung des Schadens und der Verantwortlichkeit ist offen.“

Mit sieben Stimmen der CDU – sie billigte die vorgelegte Begründung nicht – bei ebenfalls sieben Stimmen aus den Reihen von Freier Wählergruppe und SPD wurde die vorgelegte Begründung für die Nicht-Entlastung wegen der Stimmengleichheit abgelehnt. Das Thema geht jetzt also in eine neue Runde.