Der Einzugsbereich des Marktes war groß. Doch nun können Privatkunden nur noch wenige Tage im Haus- und Gartenmarkt der Raiffeisen Agrarhandel GmbH in Winden einkaufen. Danach werden dort nur noch gewerbliche Kunden – Landwirte, Winzer und Gartenbauunternehmen – bedient. Was die Geschäftsleitung zu den Gründen sagt und welche Märkte in der Region noch betroffen sind, lesen Sie hier.