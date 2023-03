Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Menschen wurden bei einem Brand in einem Reihenhaus in einem Seitenweg des Wohngebietes Sparbenhecke am Montag nicht verletzt. Jedoch befanden sich zwei Katzen im Haus, von der eine zum Tierarzt gebracht werden musste. Das Haus ist nach dem Brand aktuell nicht bewohnbar.

Zur Mittagszeit wurde in der Nachbarschaft das Alarmsignal des Rauchmelders gehört und ein Notruf abgesetzt. Beamte der Polizeiinspektion Wörth waren zuerst vor Ort. Da niemand öffnete, verschaffte