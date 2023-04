Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Haus Edelberg ist von allen Senioreneinrichtung im Kreis derzeit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen. Am Donnerstag werden deshalb noch einmal knapp 200 Bewohner und Mitarbeiter getestet.

Rasant gestiegen sind in den vergangenen Wochen die Corona-Fallzahlen rund um das Seniorenzentrum Haus Edelberg in Bellheim. Begonnen hatte alles am 14. Oktober, als ein Bewohner zum Verdachtsfall wurde: Eine