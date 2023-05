Hagenbach. Das Haus der Familie in Hagenbach ist umgezogen. Bisher war es in der ehemaligen Hauptschule untergebracht, nun hat es seine Räume in der Bienwaldstraße 4.

„Der neue Standort ist barrierefrei und liegt zentral im Ort. Das ist für die Besucherinnen und Besucher eine deutliche Vereinfachung im Vergleich zum bisherigen Sitz in der zweiten Etage in der ehemaligen Hauptschule“, berichtet Jugend- und Sozialdezernent Christoph Buttweiler. Da dort umfassende Renovierungs- und Umbauarbeiten stattfinden, musste das Haus der Familie in neue Räume ausweichen. „Ich freue mich, diesen wichtigen Baustein kommunaler Daseinsfürsorge jetzt in so zentraler Lage vor Ort zu haben“, erklärt Bürgermeisterin Iris Fleisch.

Ein Haus der Familie gibt es in allen acht Verbandsgemeinden und Städten des Landkreises. Sie sind ein Teil eines Netzwerks insbesondere für Familien, Eltern und Kinder, das Informationen, Hilfen in unterschiedlichsten Lebenslagen sowie Begegnungsmöglichkeiten direkt vor Ort ermöglicht. „Der Bekanntheitsgrad wächst und die Angebote werden immer besser angenommen. Das ist den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren vor Ort zu verdanken, die uns bei den Angeboten und der Netzwerkgestaltung konstruktiv unterstützen“, so Denise Hartmann-Mohr, Leiterin des Kreisjugendamts.

Träger des Hauses der Familie in Hagenbach ist das Christliche Jugenddorfwerk Deutschland (CJD), Ansprechpartnerinnen vor Ort sind Casjen Klosterhuis und Danika Grünenthal. „Wir haben ein vielfältiges Angebot: vom Ehrenamtstag bis Ferienaktionen, über Spieletreff bis Familienfest, Kurzerlebnissen und gemeinsame Begegnungen ist alles dabei“, beschreibt Casjen Klosterhuis die Palette.

Info



Kontaktdaten und Informationen aller Häuser der Familien sind unter www.hausderfamilie-kreisger.de zu finden. Direkt zur Hagenbacher Einrichtung führt www.hausderfamilie-kreisger.de/hagenbach.