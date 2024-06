Das Haus der Familie lädt am Freitag, 7. Juni, zu seinem großen Familienfest an der Freizeit- und Grillhütte in Hagenbach ein. Los geht es um 15 Uhr. Es wird einige Spielstationen geben, zum Beispiel eine Hüpfburg, den Baby-Bewegungsanhänger, einen Kleinsport-Cup, Kinderschminken, einen Tanz-Workshop und Einblicke in die Arbeit des DRK. Auf der Bühne finden diverse Auftritte statt, beispielsweise von Lindas Tanzwelt, Danzante, Barfuss Showtanz und einiges mehr. Gegen 17 Uhr tritt der Zauberkünstler „FabsMagic“ auf und ab 19 Uhr spielen dann zwei Bands. Zunächst „Tanja Steel“ und ab 20 Uhr „404 - Sound not found“, eine Newcomer-Band aus Kandel. Das Catering übernimmt die Hagenbacher Spendenkammer und gegen Abend kommen noch die Flame Brothers mit einem Flammkuchenstand.