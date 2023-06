Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Entweder durch Unachtsamkeit oder durch bewusstes Handel brannte am Samstagabend eine Matratze im Zimmer eines Mehrfamilienhauses. Die 18 Bewohner können derzeit noch nicht in das Haus zurück. Die Feuerwehr löschte in Rekordzeit.

Kurz nach 20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr in Germersheim alarmiert, dass in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Alten Hafen ein Feuer ausgebrochen ist. Beim Eintreffen des ersten Feuerwehrfahrzeugs