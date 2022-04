Fügt sich der geplante Neubau von sechs Mehrfamilienhäusern in der Schwegenheimer Hauptstraße in die bereits vorhandene Bebauung ein? Die Verbandsgemeinde Lingenfeld sagt zum zweiten Mal Nein. Der Ortsgemeinderat Schwegenheim hat im Oktober ebenfalls Nein gesagt, sieht das nach geänderter Planung mittlerweile aber anders.

Die einstimmige Ablehnung des geplanten Projekts im Oktober – damals ging es um 16 Wohneinheiten – hatte der Rat auch mit zu wenig Stellplätzen begründet. Die Regel: zwei Stellplätze je Wohneinheit. Anstatt 32 Stellplätzen hatte der Antragsteller aber nur 27 nachgewiesen. Die überarbeitete Planung sieht sogar 17 Wohneinheiten vor. Aber: Zu Lasten eines Fahrstuhls sind laut Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) nun alle geforderten Stellplätze nachgewiesen. Seines Erachtens fügt sich die geplante Bebauung auch in die Umgebung ein, weil sie an der Hauptstraße nicht höher als die Nachbargebäude sei, man die hinteren Gebäude von vorne gar nicht sehe – und es bereits Bebauungen in zweiter Reihe gebe. „Wir suchen dringend Wohnungen. Uns fehlen Mietwohnungen. Der Investor will die Wohnungen vermieten“, betonte Lutzke. Seiner Empfehlung, der Bauvoranfrage zuzustimmen, sei der Rat bei einer Gegenstimme gefolgt.