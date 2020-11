Der Bau erster Hindernisse gegen die zunehmende Raserei in der Innenstadt beginnt zunächst in der Hauptstraße. Ziel ist eine verkehrssichere Innenstadt.

Mit dem Baubeginn für die neue Verkehrsberuhigungsanlage in der Hauptstraße auf Höhe des queichbegleitenden Weges startet die Stadt eine Initiative für eine sicherere und ruhigere Innenstadt. Bürgermeister Marcus Schaile „stört es seit Längerem, dass die Straßen unserer Stadt von einigen Wenigen als Rennstrecke missbraucht werden“. „Germersheim ist keine Stadt für sogenannte Auto-Poser“, sagt Schaile.

Beruhigung auch An der Hochschule

Die Beruhigung in der Hauptstraße ist nun das erste konkrete Projekt einer verkehrsberuhigenden Straßenplanung in der Innenstadt, die Bau- und Verkehrsdezernent Sascha Hofmann verantwortet. Für die Straße An der Hochschule, deren Baubeginn für den Februar kommenden Jahres vorgesehen ist, äußerten bei der Planung Bürger den Wunsch, Bereiche gezielt zu beruhigen und die Fahrgeschwindigkeiten deutlich zu reduzieren. Dem werde Rechnung getragen. Bei der begonnenen Vorplanungen für die Klosterstraße sollen diese Wünsche ebenfalls aufgenommen und sich am Bedarf aller Verkehrsteilnehmer orientiert werden.

„Schnelles Fahren gehört in einer Innenstadt aber definitiv nicht dazu“, macht Bürgermeister Schaile deutlich. Neben den baulichen Veränderungen steht die Stadt in Sachen Rasen und unnötigem Hin- und Herfahren auch in engem Austausch mit der Germersheimer Polizei. Der Leiter der Polizeiinspektion Uwe Becker setzt mit seinen Polizisten dabei nicht nur auf die Geschwindigkeitsmessung, sondern geht gezielt gegen illegale Umbauten und Tuning vor.

Hauptstraße und An Fronte Beckers gesperrt

Während des Baus wird die Hauptstraße zwischen der Einmündung Oberamtsstraße und Paradeplatz ab dem 16. November für voraussichtlich zwei Wochen gesperrt. Die Zufahrt zu den Grundstücken wird für Anlieger weiterhin möglich sein.

Ebenfalls ab Montag wird die Straße „An Fronte Beckers“ auf Höhe der Universität für voraussichtlich eine Woche gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Straßen An der Hochschule/Zeppelinstraße/An der Lunette.