Ab Montagvormittag, 20. April, bis voraussichtlich 30. April ist die Schwegenheimer Hauptstraße in einem Abschnitt voll gesperrt und die Durchfahrt durch das Dorf auf diesem Weg nicht mehr möglich. Laut Verbandsgemeindeverwaltung werden in der Nähe der protestantischen Kirche ein Hausanschluss und ein Wasseranschluss neu hergestellt. Außerdem werde eine defekte Sinkkastenleitung erneuert. In etwa 50 Meter Entfernung werde ein Stück Straße, das sich abgesenkt hat, repariert. Wie Ortsbürgermeister Andreas Weber (FWG) informiert, wird der Verkehr über die Bahnhof- und die Schulstraße umgeleitet. Laut Verwaltung gibt es außerdem Einschränkungen im Busverkehr der Linie 599: Die Haltestellen Scherrngasse und Lindenplatz können nicht bedient werden, Ersatzhaltestellen sind in der Schulstraße und der Bahnhofstraße.