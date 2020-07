Am Donnerstag, 30. Juli, beginnen die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt zum Ausbau der L 509 (Hauptstraße) in der Ortsdurchfahrt Bellheim. Der zweite Bauabschnitt beginnt an der Fortmühlstraße und geht bis vor die Kreuzung Hauptstraße/Rülzheimer Straße. Die Hauptstraße wird während der Arbeiten für den Verkehr voll gesperrt. Für Fußgänger steht während der Bauzeit immer ein Gehweg auf einer Straßenseite zur Verfügung. Die Bauzeit für diesen Bauabschnitt beträgt aller Voraussicht nach drei bis vier Monate.

Der Verkehr wird während der Bauzeit überörtlich über die B 9 und die B 272 umgeleitet. Innerörtlich erfolge eine Umleitung über die Postgrabenstraße, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer mit.