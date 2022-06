SCHAIDT. Herbert Hauck bleibt Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Schaidt. In der Mitgliedersammlung wurde auch sein Stellverteter Hartmut Kechler im Amt bestätigt.

Die Herausforderungen Verkehr und Wohnen treiben die Sozialdemokraten in Schaidt besonders um. Ganz konkret werde es laut Hauck bei der aktuellen Diskussion um die K 23, die von Schaidt nach Scheibenhardt führt. Diese soll nach der Vorstellung des Landrats abgestuft werden, als Rad-, Forstweg oder als kommunale Straße. Dagegen hat der Ortsbeirat votiert und fordert den Erhalt und die Sanierung der K 23. Beim Thema Verkehr kam Hauck auch auf die Ortsdurchfahrtssituation zu sprechen, die sich im Zuge des Tunnelbaus bei Bad Bergzabern und die Erweiterung des Gewerbegebiets in Steinfeld verschlechtern könne. Hier führt man als SPD weiterhin Gespräche und hat das Ziel eine Ortsumgehung zu realisieren.

Wohnraum in der Südpfalz ist ein rares Gut, auch in Schaidt. Zuversichtlich blicken die Sozialdemokraten auf die Erweiterung des Baugebiets „Im Unterfeld II“. Die Planungen laufen nach Auskunft der Verwaltung auf Hochtouren. Ortsvorsteher Kurt Geörger berichtete darüber hinaus über den aktuellen Stand des Gesundheitszentrums am Ortsausgang von Schaidt. „Wir sind sehr froh, dass uns der Investor Artur Ziegler treu geblieben ist und nun sein Vorhaben realisiert. Dort entstehen 24 Wohnungen plus 12 seniorengerechte Wohnungen. Hinzu kommen Räume für eine Apotheke, ein Reha-Zentrum, für eine Cafeteria und auch ein Schwimmbad ist geplant.“

Hauck verwies zudem auf die gegenwärtigen Planungs- und Genehmigungsprozesse bei der Erweiterung des Gewerbegebiets in der Pappelallee. Auch dort gehe es in den kommenden Monaten entscheidende Schritte voran, dennoch brauche es auch Geduld, so Hauck.

Der Vorstand:

Vorsitzender: Herbert Hauck; stellvertretender Vorsitzender: Hartmut Kechler; Kassier: Peter Bersch; Schriftführerin: Christine Greulich; Beisitzer: Arno Mewes und Daniel Kechler.