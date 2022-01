Unverletzt blieben drei Insassen eines Autos bei einem Unfall am Mittwochabend. Ein Auto kam auf der L522 zwischen Kuhardt und Hördt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Unfallwagen war mit der 42-jährigen Fahrerin und deren zwei Kindern besetzt. Nach Angaben der Polizei entstand am Auto wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrerin gab an, einem Hasen auf der Fahrbahn ausgewichen zu sein und anschließend die Kontrolle über ihr Auto verloren zu haben. Grundsätzlich geht der Polizei zufolge Menschenleben vor Tierleben. So ist ein Bremsmanöver für Hase oder Eichhörnchen nur dann angesagt, wenn man sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet.