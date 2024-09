Vor einer Mammutaufgabe steht die Ortsgemeinde Neuburg. Sie muss den örtlichen Kindergarten fit machen für die Zukunft. Immerhin eines steht schon fest: Das wird teuer.

Dass etwas geschehen muss, hatte bereits der alte Ortsgemeinderat erkannt und im Juli 2023 beschlossen, eine Machbarkeitsstudie für den Kindergarten, der in kirchlicher Trägerschaft steht, zu erstellen. Vor-Ort-Begehungen und Besprechungen fanden 2023 bereits statt. Jetzt war man sehr gespannt auf das Ergebnis der Studie, mit der der Landauer Architekt Rainer Held beauftragt worden war. Held ist spezialisiert auf den Bau und die Sanierung von Kindertagesstätten. Schon bei der zweiten Sitzung des neu gewählten Ortsgemeinderates am Mittwochabend präsentierte der Landauer Architekt den Ratsmitgliedern und einer großen Anzahl interessierter Zuhörer, unter ihnen auch Pfarrer Heiko Schwarz, seine Untersuchungsergebnisse.

Held berichtete zunächst über die vorhandenen Räumlichkeiten, die in einem Gebäudeensemble untergebracht sind. Der Altbau stammt aus dem Jahr 1956, Jahre später, genau 1993, wurden vier Anbauten errichtet. Untergebracht sind hier Räumlichkeiten für die protestantische Kirchengemeinde und der viergruppige Kindergarten. Allerdings fehlten viele Räume, die zwischenzeitlich vorgeschrieben oder dringend empfohlen sind, so Held.

Räume sind nicht barrierefrei

Schlecht sei nicht nur die Akustik: Die Räume, zum Teil nicht hoch genug, sind weder barrierefrei noch gebe es ausreichend Flucht- und Rettungswege. Auch die Sanitärräume ließen viele Wünsche offen und seien zu klein, nicht ausreichend sei die Küche. Wörtlich heißt es in der Studie: „Die wesentlichen Mängel betreffen die Bereiche Brandschutz, Schallschutz, Lüftung. Unabhängig von weiteren heutigen Anforderungen, zum Beispiel Energie, Wärmeschutz, Sonnenschutz.“ Und vor allem fehlen einfach Flächen, genau 328 Quadratmeter, für die rund 100 Kinder, die hier betreut werden.

Dies waren nur einige Mängel, die dem Architekten und den Experten vom Landessozialamt und dem Jugendamt der Kreisverwaltung aufgefallen seien. Das Fazit des Architekten lautet: Die Anforderungen könnten in den Bestandsgebäuden nur erfüllt werden, wenn die Kinderzahl deutlich reduziert würde. Ein Umbau und die Sanierung im Bestand wären jedoch auch dann unumgänglich, um die funktionalen, räumlichen, baurechtlichen, konstruktiven Anforderungen zu erfüllen und Mängel zu beseitigen. Deshalb hat der Architekt vier Varianten ausgearbeitet, die er dem Rat am Mittwoch vorstellte.

Zu viele Treppen

Nicht empfehlenswert ist nach Einschätzung von Held die Variante 1, nach der das Gesamtensemble erhalten und durch einen neuen Anbau erweitert werden könnte. Das wäre keine wirkliche Verbesserung, auch reichten die Flächen nicht aus. Variante 2 sieht den Erhalt des Altbaus sowie der drei Anbauten vor. Hier würde man Erweiterungen vornehmen, hätte aber weiterhin viele Ebenen und Treppen, auch könnten nicht alle Anforderungen erfüllt werden. Auch bei Variante 3 wären nach wie vor viele Treppen zu überwinden. Bei Variante 4 etwa könnten alle geforderten Räume nachgewiesen werden. Ein Anbau, in dem derzeit drei Gruppenräume untergebracht sind, wäre komplett abzureißen und an dessen Stelle ein dreigeschossiger Neubau zu errichten.

Bei allen Varianten würde man den Altbau aus 1956 erhalten können, denn der sehe im Innenbereich noch am besten aus, so Architekt Held. Auch die zwei weiteren Anbauten könnten stehen bleiben. Die vom Architekten jetzt nur geschätzten Kosten bewegen sich zwischen vier und fünf Millionen Euro. Ein kompletter Neubau wäre wohl teurer, müsse man derzeit pro Gruppe mit Kosten in Höhe von zwei Millionen Euro rechnen.

In Summe wären dies acht Millionen, die aufzubringen wären – vorausgesetzt aber, man verfüge über ein baureifes Gelände. Ein solches gebe es derzeit aber nicht, so Ortsbürgermeister Dieter Hutzel (CDU). Diskussions- und Gesprächsbedarf, auch mit der protestantischen Kirchengemeinde, gibt es nun genug. Die drei Fraktionen sollten sich jetzt mit den Ergebnissen befassen, ehe man das Thema erneut im Rat diskutiert, so der Vorschlag des Ortsbürgermeisters. Und parallel dazu muss geprüft werden, wie man das dringend notwendige Projekt finanzieren kann.