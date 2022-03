Am Donnerstag, 10. März, fand in der Kulturhalle Schaidt die Jahreshauptversammlung des Musikvereins „Harmonie“ Schaidt statt. Auf der Tagesordnung stand in diesem Jahr vor allem die Neuwahl der Vorstandschaft sowie Berichte der einzelnen Vorstandsmitglieder. Der 1. Vorsitzende Matthias Müller fasste in seinem Resümee die letzten 3 Jahre zusammen, verwies insbesondere auf die durch die Pandemie nochmals erschwerte Nachwuchs- und Jugendarbeit sowie den eingeschränkten Probebetrieb. Finanzielle Einbußen konnten dank großzügiger privater Spenden nahezu ausgeglichen werden, der Verein sah sich in der Lage die Flutopfer im Ahrtal mit einer Spende zu unterstützen, finanziert durch die Einnahmen aus dem Verkauf der Kerwetüten.

Zuversichtlich sieht man 2022 entgegen, die Aussicht auf ein Konzert, die hoffentlich stattfindende Kerwe im Juli und ein Oktoberfest lassen lange gepflegte Traditionen in realistischer Reichweite erscheinen.

Die Jugendarbeit soll auf neue Beine gestellt werden, ein gemeinsames Jugendorchester mit dem Musikverein Steinfeld kooperiert mit der Kreismusikschule SÜW in Landau. Auch die Jüngsten sind im Blick, der verschobene Start der „Rasselbande“ steht bevor, alle angemeldeten Kinder werden persönlich über den Neustart informiert.

Mehr als 100 Jahre aktive Mitarbeit in der Vorstandschaft gingen zu Ende: Schriftführer Manfred Belzer, Jugendleiterin Pia Belzer, Instrumentenwart Markus Eckert sowie der ehemalige Vorsitzende Peter Daum geben ihre Ämter in jüngere Hände.

Neuwahlen

Die Neuwahlen ergaben folgende Änderungen: 1. Vorsitzender: Matthias Müller; 2. Vorsitzender: Thorsten Geörger; Schriftführerin: Janina Gebhart; Kassenführer: Stefan Bouquet; Jugendleiter: Heiko Bouquet; Instrumentenwart: Christian Eckert; Notenwart: Felix Belzer; Beisitzer: Melissa Geörger, Alexander Guckert, Moritz Belzer, Oliver Nist, Tobias Loose.