Die Harley-Davidson-riding-Santas sind am 6. Dezember wieder für den guten Zweck auf ihren Motorrädern unterwegs und sammeln Spenden für das Dudenhofener Kinderhospiz Sterntaler. Dabei drehen sie auch eine größere Runde durch Schwegenheim, wie Ortsbürgermeister Bodo Lutzke mitteilt. Eine dazu geplante Veranstaltung auf dem Kerweplatz mit einer Showeinlage der als Weihnachtsmänner verkleideten Biker sowie Essensangebot wird aber wegen der aktuellen Corona-Lage abgesagt. Alles sei bereits organisiert gewesen, bedauert Lutzke. Auch die örtliche Feuerwehr und Soldaten der Bundeswehr-Sanitätseinheit aus Germersheim hätten bereits ihre Unterstützung zugesagt gehabt. Doch das Risiko einer unkalkulierbaren Menschenansammlung auf engen Raum war den Verantwortlichen trotz Maskenpflicht und 3G-Regel zu hoch.

In Absprache mit dem Cheforganisator Patrick „Pädde“ Kuntz sei eine größere Fahrstrecke durch Schwegenheim in den Tourenplan aufgenommen worden, sagt Lutzke. So entzerre sich die Situation am Straßenrand. Die Biker würden gegen 18.30 Uhr erwartet. Die Strecke verlaufe durch die Hauptstraße, Neustadter Straße, Schulstraße und Bahnhofstraße. Der Schwegenheimer Ortsgemeinderat verzichte zugunsten des Kinderhospizes Sterntaler auf sein nächstes Sitzungsgeld. Der Bürgermeister und die Beigeordneten Holger Hellmann (FWG) und Christian Schuster (SPD) runden den Betrag auf 1000 Euro auf. Der Lingenfelder Frisörsalon „Haarkult“ spendet 500 Euro. Das Geld soll den Santas direkt auf ihrem Weg nach Dudenhofen mitgegeben werden.