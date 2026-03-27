Ein halbes Jahrhundert alt wird dieses Jahr der FCK-Fanclub Neuburg. Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten war eine Begegnung mit Hans-Peter Briegel.

Briegel kam zum letzten seiner 25 Talks ins Clubhaus des Fußballvereins Neuburg. Mitt dem Journalisten und Biographen Wolfgang Stephan führte er im voll besetzten Clubhaus das Publikum in einer abwechslungreichen Mischung aus Talk und Lesung in die Welt des Fußballs ein.

Geschichten einer großen Karriere, aber auch die eine oder andere persönliche Anekdote ließ die Zuhörer schmunzeln. Auch sie konnten Fragen stellen, was für eine besondere Nähe zwischen der „Walz aus der Pfalz“ und der Fans sorgte. Briegel signierte seine Biografie, ehe es im Anschluss Gelegenheit zum persönlichen Gespräch gab.

Wiedersehen beim großen Jubiläumsfest?

Zuvor hatte es bereits einen stimmungsvollen Auftakt gegeben. Briegel und seine Begleitung kehrten zuerst im Lokal „Lautermuschel“ ein, wo sie der Vorsitzende des FCK-Fanclubs begrüßte. Den krönenden Abschluss des Abends bildete der gemeinsame Gesang der Fans. Mit einem lautstarken: „Hans-Peter Briegel – es gibt nur einen Hans-Peter Briegel!“ wurde die Legende aus Kaiserslautern, die seit Langem in der Südpfalz wohnt, verabschiedet. Briegel zeigte sich sichtlich bewegt und gut gelaunt und versprach ein Wiedersehen beim großen Jubiläumsfest des FCK-Fanclubs vom 29. bis 31. August am Rhein. Schon jetzt sei die Vorfreude auf dieses Ereignis riesengroß, wie Vorsitzender Mario Specht mitteilte.