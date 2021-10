Eine 16-Jährige hat am Donnerstag an einer Bushaltestelle in Kuhardt ein offenbar verlorenes Handy gefunden. Die ehrliche Finderin brachte es zusammen mit ihrer Mutter zur Polizei Germersheim, die den Eigentümer schnell ermitteln konnte. Dieser hat sich über die Ehrlichkeit der Jugendlichen sehr gefreut.