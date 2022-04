Ein 28-jähriger Autofahrer wurde am Donnerstag in der August-Keiler-Straße in Germersheim während der Fahrt mit dem Handy in der Hand erwischt. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Polizisten fest, dass er an seinem Fahrzeug technische Veränderungen vorgenommen hatte, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Auf ihn kommen ein Bußgeldverfahren und ein Mängelbericht zu, heißt es im Polizeibericht.