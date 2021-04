Einen Anruf beantworten, eine E-Mail lesen oder eine SMS tippen – jede Sekunde der Ablenkung ist lebensgefährlich. Mit einer Sekunde Ablenkung bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h legt der Autofahrer 14 Meter „blind“ zurück. Daher machten Germersheimer Polizisten am Donnerstag Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Ablenkung. Dabei wurden elf Fahrer mit dem Handy am Ohr oder in der Hand erwischt. Unter den Handysündern waren auch vier Lkw- und ein Fahrradfahrer. Auf alle kommt nun ein empfindliches Bußgeld zu.