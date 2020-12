Die Handwerksbetriebe in der Region können trotz des weitgehenden Lockdowns weiterarbeiten. Im Gegensatz zu vielen Einzelhandelsgeschäften ist das nicht von der neuen Corona-bedingten Schließungsverordnung der rheinland-pfälzischen Landesregierung betroffen. Das ergab eine Umfrage der RHEINPFALZ.

Die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Südpfalz Gitta Altpeter erwartet auch aus der Schließung der Baumärkte keine Beeinträchtigungen: „Auch wenn der spontane Kauf von Kleinigkeiten schwieriger werden könnte, sind die Handwerker in der Region in der Regel durch eigene Lieferanten versorgt.“

Der überwiegende Großteil der Handwerksunternehmen beziehe sein Material aus dem Großhandel, der weiterhin geöffnet bleibt. Sicher gebe es Einzelfälle, die kleinere Materialmengen über den Baumarkt beziehen, doch deute nichts darauf hin, dass die Schließung der Baumärkte zu einem Beschaffungsengpass im Handwerk führen wird.

Dies bestätigen auch mehrere Handwerker im Landkreis. „Die Lieferanten kommen und können uns beliefern“, heißt es bei Elektro König in Kandel, dem Bäderbetrieb Manuel Diesel in Wörth oder der Bienwaldtreppen GmbH in Schaidt.

Einige Lieferanten würden zwar um Weihnachten herum nicht liefern. Dies sei aber jedes Jahr in der Weihnachtszeit so und hätte nichts mit Corona zu tun, heißt es dort. Der Betrieb sei davon aber nicht beeinträchtigt.