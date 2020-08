Opfer eines Handtaschendiebstahls wurde eine 74-Jährige am Montag zwischen 15.45 Uhr und 16.15 Uhr beim Einkauf im Netto-Markt in der Friedrich-Ebert-Straße in Germersheim.

Die Seniorin hatte die schwarze Lederhandtasche kurzfristig in einem Regal abgestellt, als sie die Tasche wieder an sich nehmen wollte, war sie nicht mehr da. In der Tasche befanden sich diverse Ausweisdokumente sowie Bargeld. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor.

Der Vorfall wurde erst am Dienstag bekannt. Zeugen werden gebeten sich unter 07274 9580 bei der Polizeiinspektion Germersheim zu melden.