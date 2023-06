In der Nacht vom Sonntag wurde in der Waldstraße in Germersheim ein dort geparkter Personenwagen aufgebrochen. Der bislang unbekannte Täter schlug die Seitenscheibe ein und entwendete eine Handtasche aus dem Innenraum. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 1000 Euro. Die Polizei Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.