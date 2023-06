Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstand bei einem Diebstahl im Wald. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Mittwoch zwischen 18 und 18.45 Uhr von einem Unbekannten die Scheibe eines Autos eingeschlagen. Der Wagen war an einem Waldweg entlang der L538 zwischen Westheim und Bellheim abgestellt. Der Täter oder die Täterin entwendete aus dem Wagen eine Handtasche. Hinweise an die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.