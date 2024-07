Weine von acht Weingütern aus der Region sowie leckere Speisen gehören zum Konzept von Rendez-Woi. Am Samstag, 13. Juli, ab 18 Uhr können sich Weinliebhaber zur Genießerveranstaltung im Lustadter Wald treffen. Und es gibt eine Neuerung.

Die Lustadter Narren setzen bei der Veranstaltung auf ihr bewährtes Konzept. Konkret heißt das: Die Narren versorgen die „Gäste mit frisch zubereiteten kleineren und größeren Speisen, leckeren Cocktails und verschiedenen alkoholischen sowie anti-alkoholischen Getränken“, sagt Julia Marckert aus dem Organisationsteam. Dieses Angebot „ergänzen acht Weingüter, die je sechs ihrer Weine ausschenken“. Geografisch in Lustadt angesiedelt sei nur eines dieser Weingüter, wie Annika Abraham, die ebenfalls zum fünfköpfigen Organisationsteam zählt, verrät. „Von Römerberg und Weingarten über Hochstadt und Dammheim bis hin nach Maikammer und Göcklingen, dort sind unsere teilnehmenden Weingüter zuhause.“

Vier dieser Weingüter hätten in den vergangenen Jahren bereits an der Veranstaltung, deren Name sich aus dem französischen „rendez-vous“ (=Verabredung) und dem pfälzischen „Woi“ (=Wein) zusammensetzt, teilgenommen. Vier weitere seien in diesem Jahr neu dazugekommen. „Auf alle Besucher wartet mit Blick auf das Thema Wein in diesem Jahr eine besondere Neuheit“, kündigen Marckert und Abraham an. „Auch an unserem Weinschorle-Stand sorgen wir dafür, dass es eine Auswahl gibt und am Ende jeder für sich entscheiden kann, welcher der beste Rendez-Woi-Schorle war.“ Denn je Rebsorte hätten die Narren nicht wie bisher einen, sondern jetzt gleich zwei Weine von unterschiedlichen „Rendez-Woi“-Weingütern zur Auswahl.

Ohne Veränderung bleibt die gemütliche Lounge-Atmosphäre, die einen Abend zum „gemeinsam genießen im Loschter Wald“ ermöglichen soll. Umsetzen möchte die Narren, die ihr „Rendez-Woi“ 2018 erstmals veranstalteten, diese dank bunter Lichter, die die Bäume des Handkeesplatzes beleuchten, verschiedene Sitzgelegenheit zum Verweilen und eine musikalische Umrahmung mit angenehmer Musik.

Info

„Rendez-Woi“ am Samstag, 13. Juli, ab 18 Uhr auf dem Handkeesplatz in Lustadt. Weitere Infos zur Veranstaltung und den teilnehmenden Weingütern unter www.rendez-woi.de sowie auf Instagram und Facebook.