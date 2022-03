Das Handkeesfest im Maiblumenwald ist im dritten Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Das haben die Mitgliedsvereine am Sonntag beschlossen. Anette Kloos, Vorsitzende des Vereins Loschter Handkeesfescht, nennt drei Gründe, warum das Fest erneut abgesagt wurde. Unter anderem ist es direkt Corona geschuldet, da „wir in der gleichen Situation wie viele Betriebe sind“, sagt Anette Kloos auf RHEINPFALZ-Anfrage. Von heute auf morgen könnten aufgrund „einer Infektion ganze Familien ausfallen und meist sind es Familien“, die das Fest am Laufen halten, in den Ständen stehen. Doch für den 1. Mai habe der Handkeesfescht-Verein zusammen mit drei weiteren Vereinen und einer Familie schon etwas geplant.

